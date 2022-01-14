В Верховной раде потребовали заключить с Россией прямой контракт на поставку газа

Депутат Верховной рады Юрий Бойко от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявил, что Украине выгодно заключить прямой контракт на поставку газа, сообщает телеканал «Украина 24».

«Мы единственная страна, у которой нет прямого контракта. С кем-то должен быть прямой контракт, который страхует нас от колебаний на рынке. <...> Проще всего его иметь с «Газпромом», причем его надо увязывать с продолжением транзитного контракта», — заявил Бойко.

Он подверг критике риторику администрации предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

«Это был цинизм прошлой власти, когда говорили, что мы слезли с газовой иглы России, а при этом мы отбирали газ с восточной границы, как только он заходил в страну, а показывали по документам, что взяли его в Австрии. Причем мы переплачивали 100 долларов за виртуальный реверс и перекладывали их на наших потребителей — на людей, на промышленность, на коммуналку», — заявил Бойко.

Ранее «Молдовагаз» предупредил правительство о возможной приостановке поставок российского газа.