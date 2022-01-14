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В ФАС объяснили, почему просят бизнес не предсказывать рост цен на продукты

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Необдуманные заявления представителей бизнеса о будущем росте цен на продукты питания и другие товары могут привести к ажиотажному спросу и сговору продавцов. Поэтому в отраслевые ассоциации и союзы ФАС направляет соответствующие предостережения, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Ранее сразу несколько организаций категорически отказались давать прогнозы по поводу роста цен на продукты. Они объяснили это письмами из ФАС. Отраслевики и представители бизнеса теперь могут высказываться о ценах, основываясь только на данных «Росстата» и других официальных источников — то есть уже по произошедшему изменению цен.

«Публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если оно может привести к нарушению антимонопольного законодательства, является основанием для направления антимонопольным органом в адрес такого лица предостережения» — подчеркнули в ФАС.

В службе рассказали, что действительно рассылали представителям разных отраслей предупреждения, но отметили, что этим все и ограничилось — нарушений со стороны бизнеса и отраслевых союзов больше не было зафиксировано, никого из них не штрафовали. Кроме того, в ФАС уточнили, что прямого запрета на высказывания о росте цен нет.

В марте 2021 года на фоне роста продовольственной инфляции депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за распространение фейковой информации о подорожании продуктов. По мнению парламентария, штрафы в сотни тысяч рублей и даже реальные тюремные сроки помогут предотвратить панический спрос и дефицит тех или иных продовольственных товаров.

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