Перед Новым годом стартовало более 600 дел о внесудебном банкротстве россиян

В декабре 2021 года было возбуждено 656 дел о внесудебном банкротстве россиян, что в 1,9 раза больше показателя за ноябрь. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Едином федеральном реестре Федресурс.

Руководитель cервиса Алексей Юхнин подчеркнул, что всплеск числа банкротств по упрощенной процедуре связан с тем, что граждане стремились войти в Новый год без долгов.

«Все больше людей понимают, что статус банкрота для большинства не несет в себе негативных последствий, но помогает освободиться от непосильных долгов», — заявил «Газете.Ru» замминистра экономического развития Илья Торосов, чье ведомство занималось развитием института внесудебного банкротства.

Всего с момента введения процедуры внесудебного банкротства — 1 сентября 2021 года – по 31 декабря 2021-го многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 6475 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. 3863 процедуры были завершены в прошлом году.

Сумма долга граждан, начавших процедуру банкротства, составила за 2021 год 2,26 млрд рублей. 1,35 млрд из них списали к Новому году.

Банкротом в упрощенном порядке может объявить себя гражданин, общий долг которого составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Подать заявление можно через МФЦ. Центр в течение дня проверит, завершено ли в отношении гражданина исполнительное производство. МФЦ в течение трех рабочих дней должен разместить информацию о возбуждении внесудебного банкротства в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. С этого момента вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также об уплате обязательных платежей (за рядом исключений). Одновременно прекращается и начисление штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам.