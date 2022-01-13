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Во Франции производители багетов возмутились из-за цен в супермаркетах

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Depositphotos

Пекари во Франции возмутились понижением цены на багеты в магазинах группы Leclerc c 90 до 29 евроцентов, и начали организованную кампанию против торговой сети. Об этом сообщает The Guardian.

В совместном обращении представителей этой части французского общества, указывается на то, что недавнее повышение цены на мучную продукцию, и, в частности на багеты, связано с повышением цен на аренду, электричество и рабочую силу. При этом, необоснованное снижение цен, по мнению профессионалов, экономически нецелесообразно и более напоминает ценовые войны, нежели попытку вернуть «справедливую цену».

«В эти тяжелые времена мы хотим сохранить рабочие места и качество продукции. Это требует каких-то денег», — заявил председатель ассоциации пекарей Жан-Франсуа Луазо.

Ранее сообщалось, что багет могут признать культурным наследием.

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