Во Франции производители багетов возмутились из-за цен в супермаркетах

Пекари во Франции возмутились понижением цены на багеты в магазинах группы Leclerc c 90 до 29 евроцентов, и начали организованную кампанию против торговой сети. Об этом сообщает The Guardian.

В совместном обращении представителей этой части французского общества, указывается на то, что недавнее повышение цены на мучную продукцию, и, в частности на багеты, связано с повышением цен на аренду, электричество и рабочую силу. При этом, необоснованное снижение цен, по мнению профессионалов, экономически нецелесообразно и более напоминает ценовые войны, нежели попытку вернуть «справедливую цену».

«В эти тяжелые времена мы хотим сохранить рабочие места и качество продукции. Это требует каких-то денег», — заявил председатель ассоциации пекарей Жан-Франсуа Луазо.

Ранее сообщалось, что багет могут признать культурным наследием.