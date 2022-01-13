Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лавров назвал сроки ожидания ответа США на предложения по гарантиям безопасности 17:28
МИД РФ осудил националистические заявления министра-«русофоба» из Казахстана 17:27
Страховщики предупредили о самых угоняемых автомобилях в России 17:25
Айза захотела сменить фамилию после свадьбы Гуфа 17:25
Источник: МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла 17:21
S.T.A.L.K.E.R. 2 предрекли «эффект Cyberpunk 2077» 17:21
Бренд Bottega Veneta обвинили в цинизме из-за «окрашивания» Великой... 17:21
Терапевт Лапа объяснила, как метеозависимым пережить 20-градусный перепад температур 17:16
Стало известно состояние болеющего «омикроном» биатлониста Латыпова 17:12
Стало известно, почему омский насильник залез на березу 17:11

Сбер запустил ипотеку на покупку недвижимости с торгов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер предлагает розничным клиентам ипотеку на покупку залоговой недвижимости, которую реализуют в рамках процедуры банкротства должника. Продукт распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах. На данный момент ипотека доступна для жилой недвижимости (квартиры и дома с земельными участками) и нежилой недвижимости (апартаменты). Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости объекта.

«Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России, на сегодняшний день мы уже заключили ряд сделок», — отметил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Потенциальный покупатель может выбрать объект на одной из онлайн-площадок, таких как ДомКлик, Портал DA, Avito. Клиенту необходимо зарегистрироваться в торгах и выиграть их. После этого происходит стандартная процедура – подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре. При этом, на Портале DA клиенты могут воспользоваться услугами авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс покупки от подачи заявки до участия в торгах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть