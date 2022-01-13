Сбер запустил ипотеку на покупку недвижимости с торгов

Сбер предлагает розничным клиентам ипотеку на покупку залоговой недвижимости, которую реализуют в рамках процедуры банкротства должника. Продукт распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах. На данный момент ипотека доступна для жилой недвижимости (квартиры и дома с земельными участками) и нежилой недвижимости (апартаменты). Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости объекта.

«Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России, на сегодняшний день мы уже заключили ряд сделок», — отметил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Потенциальный покупатель может выбрать объект на одной из онлайн-площадок, таких как ДомКлик, Портал DA, Avito. Клиенту необходимо зарегистрироваться в торгах и выиграть их. После этого происходит стандартная процедура – подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре. При этом, на Портале DA клиенты могут воспользоваться услугами авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс покупки от подачи заявки до участия в торгах.