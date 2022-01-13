Почти половина россиян никогда не пользовались Системой быстрых платежей

52% россиян совершают переводы через Систему быстрых платежей регулярно, 45% ни разу не пользовались ей, следует из опроса финтех-группой IDF Eurasia, проведенного для «Газеты.Ru».

В опросе приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.

В качестве причины, по которой они не пользуются СБП, россияне указывали невозможность подключить автооплату, оплачивать госуслуги и переводить деньги любым организациям и компаниям (28%). Отсутствие функции перевода с кредитных карт отметили 27% опрошенных. Еще 24% указали на невозможность транзакций через банкоматы, терминалы или банковские отделения. У 11% возникли трудности с настройками подключения, еще 13% считают СБП небезопасной.

СБП была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт (НСПК) 28 января 2019 года.

В Центробанке «Газете.Ru» сообщили, что за время существования сервиса в СБП было совершено 836 млн переводов на общую сумму более 5 трлн руб. Число пользователей системы превысило 40 млн человек. За 2021 год количество и объем операций выросли более чем в шесть раз, а число клиентов — в три раза.