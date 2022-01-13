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Цены на никель на мировых биржах подскочили до 10-летнего максимума

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Биржевые цены на никель выросли до максимальных за последние десять лет значений. Об этом сообщает Financial Times.

12 января стоимость металла на Лондонской фондовой бирже повышалась до $22,745 тыс. за тонну (рост на 4,4%). За последний месяц никель подорожал в общей сложности на 12%.

Причиной увеличения цены на металл стало сокращение его запасов на фоне роста производства электрокаров — никель используется в производстве батарей для этого вида транспорта. Запасы металла на складах, которые отслеживает Лондонская биржа, упали до минимума за последний 51 день. В частности, в Китае осталось лишь 4,86 тыс. тонн никеля.

«Мы начинаем видеть, как потребители просыпаются и осознают имеющиеся проблемы», — заявил глава трейдера Trafigura Джереми Вейр в своем выступлении на мероприятии Future Minerals Forum в Саудовской Аравии, имея в виду критический уровень запасов никеля.

По данным «Коммерсанта», повышение биржевых цен на руку «Норникелю»: с учетом текущих ценовых показателей EBITDA компании может увеличиться на $950 млн.

В конце прошлого года «АвтоВАЗ» спрогнозировал рост цен на автомобили. Главной причиной подорожания на предприятии называли рост цен на металлы, в том числе на сталь. Тенденция является общемировой.

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