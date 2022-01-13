Греф заявил о готовности Сбербанка к любым санкциям

Глава Сбербанка Герман Греф во время Гайдаровского форума проинформировал о том, что компании группы Сбера подготовлены ко всем санкционным мерам со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ситуации, когда угрозы звучат каждый день, они перестают оказывать влияние, поэтому в настоящее время ими уже не испугать.

«Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — сказал Греф.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность новых антироссийских ограничений со стороны США и вероятность ответных шагов Москвы. Он подчеркнул, что Россия оценивает возможное введение антироссийских санкций крайне негативно, особенно с учетом недавних переговоров с американской стороной. По словам пресс-секретаря, введение ограничений против самого главы государства может стать «запредельной мерой», сравнимой с разрывом отношений.