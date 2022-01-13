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В США раскритиковали законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Bloomberg: в Совете нацбезопасности США считают санкции против «СП — 2» контрпродуктивными

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Законопроект о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» американского сенатора Теда Круза лишь подорвет попытки Вашингтона сдержать Москву от дальнейших угроз в отношении Украины. Об этом заявили в американской администрации, передает агентство Bloomberg.

«Напротив, он (законопроект — прим.) подорвет наши усилия по сдерживанию России и лишит США и их союзников тех рычагов, которыми они в настоящее время обладают для того, чтобы набрать политические очки дома», — заявила представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США в четверг, 13 января, проголосует по предложенному республиканцем от штата Техас Тедом Крузом проекту закона о санкциях в отношении «Северного потока — 2».

Слушания по законопроекту S.3436 «О защите энергетической безопасности Европы» запланированы на 10.00 (18.00 мск), указано на сайте Сената.

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Санкции против России
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