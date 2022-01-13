Правительство выделит 188 млн рублей на исследование интраназальной вакцины от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в правительство проект решения о выделение 187,8 млн руб. на финансирование исследований интраназальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующий проект должен быть готов к 21 января.

«Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Министерство здравоохранения зарегистрировало разработанное Федеральным медико-биологическим агентством лекарство от коронавирусной инфекции «Мир-19». Препарат предназначен для лечения и профилактики инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. Он вводится ингаляционно или интраназально и прекращает репликацию вируса, предотвращая тем самым тяжелые формы заболевания.

В ноябре президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.