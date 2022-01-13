Депутат бундестага назвал истинную причину задержки с запуском «Северного потока — 2»

Противодействие запуску газопровода «Северный поток — 2» во многом объясняется экономическими интересами других стран. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

По его словам, США заинтересованы в борьбе с российским проектом, так как у них свои планы на европейский газовый рынок.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — рассказал Рот.

Депутат подчеркнул, что вопрос запуска газопровода вызывает споры «даже среди наших партнеров».

«Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики», — заключил политик, добавив, что Россия должна гарантировать продолжение транзита газа через территорию Украины после 2024 года.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти США работают с коллегами в Германии и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы газопровода «Северный поток — 2».