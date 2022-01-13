В МВФ призвали готовиться к экономическим потрясениям в 2022 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2022 году страны мира должны готовиться к новым экономическим потрясениям, сообщает ТАСС.

«Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», — заявила Георгиева.

В МВФ считают, что в 2022 году темпы экономического восстановления по всему миру будут замедляться, при этом больше стран будут вынуждены обратиться в фонд для получения кредитов.

Одной из причин этого Георгиева считает ужесточение денежно-кредитной политики национальными центральными банками.

Кроме того, Георгиева предупредила о волнениях в разных странах в связи с экономическими потрясениями.

Ранее в МВФ назвали макроэкономическую позицию России лучшей в мире.

В середине октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что экономическая политика России в условиях пандемии привела к высоким темпам восстановления. Он отметил, что страна столкнулась в 2020 году с «относительно неглубокой» рецессий и в 2021 году показала быстрые темпы восстановления.