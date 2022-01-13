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«Авито» назвал услуги, на которые сильнее всего выросли цены в 2021 году

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Больше всего по итогам 2021 года в России подорожали полиграфические и рекламные услуги – на 67%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги».

Кроме того, заметно выросли цены на кейтеринг (+35%), а также производственные услуги и аренду оборудования (+25%). Также подорожала охранная деятельность, курьерские поручения и деловые услуги (на сколько именно, не уточняется).

Цены поднялись на те услуги, для которых нужно специализированное оборудование или расходные материалы, особенно импортные, пояснили в сервисе.

Самой популярной категорией услуг в 2021 году стали транспорт и перевозки: на нее пришлось около 35% всего спроса. «Коронавирус сделал россиян мобильнее. Весной жители страны переезжали на дачи или в съемное жилье за городом или у моря, а осенью возвращались обратно. Более того, по всей стране возросла популярность онлайн-покупок и продаж различных товаров и услуг», — пояснили в пресс-службе.

На втором месте – ремонт и строительство (21%). Третью строчку заняли услуги в области красоты и здоровья (11%), причем за год спрос на них значительно вырос — на 65%. В топ-5 также вошли услуги по ремонту и обслуживанию техники (около 6%, спрос вырос на 32%) и уборка (4%, спрос вырос на 82%).

При этом стоимость в четырех из пяти самых популярных услуг по сравнению с 2020 годом не изменилась, сообщили в сервисе. «По большей части это сервисные услуги с низким порогом входа на рынок», — отметили в «Авито.Услугах».

«По сравнению с 2020 годом рейтинг востребованных услуг немного изменился. В частности, услуги в области садовых работ и благоустройства загородных участков, проведение интернета и настройка телеком-оборудования оказались в нем ниже, чем в прошлом году. Более востребованными стали услуги специалистов по установке техники и уходу за животными», — заключил руководитель маркетинговых проектов «Авито.Услуг» Иван Чулков.

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