На Украине заявили о двукратном снижении транзита российского газа

Суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает компания «Оператор ГТС Украины» в своем Telegram-канале.

«Транзит газа из РФ в ЕС через Украину уменьшился более чем вдвое: 53 [млн] кубометров в сутки в этом году против 124 млн кубометров в сутки в аналогичном периоде в прошлом году», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 млн кубометров в сутки. По его словам, это самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года. Макогон также заметил, что «Газпром» не проинформировал о причинах сокращения транзита.

Ранее официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил, что все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на европейский рынок беспочвенны. По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.