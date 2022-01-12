Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Центре Гамалеи рассказали об устойчивости «Спутника V» к мутациям... 16:10
Головная компания Тинькофф Банка купила долю в швейцарском криптосервисе 16:07
В Роспотребнадзоре назвали срок выявления «омикрона» ПЦР-тестом 16:03
В Германии захотели «оживить» нормандский формат 16:03
Борис Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна 15:58
Мужчине, бросившему файер на незаконной акции в Москве, дали пять лет колонии 15:57
Режиссер «Человека-паука» занялся перезапуском «Пункта назначения» 15:57
Турчак предложил Путину сделать газ для работы Вечных Огней бесплатным 15:55
Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет 13 января 15:54
Защита Порошенко прокомментировала ходатайство о принудительной доставке политика... 15:53

На Украине заявили о двукратном снижении транзита российского газа

«Оператора ГТС Украины» : транзит газа из России в ЕС уменьшился более чем вдвое

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает компания «Оператор ГТС Украины» в своем Telegram-канале.

«Транзит газа из РФ в ЕС через Украину уменьшился более чем вдвое: 53 [млн] кубометров в сутки в этом году против 124 млн кубометров в сутки в аналогичном периоде в прошлом году», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 млн кубометров в сутки. По его словам, это самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года. Макогон также заметил, что «Газпром» не проинформировал о причинах сокращения транзита.

Ранее официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил, что все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на европейский рынок беспочвенны. По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть