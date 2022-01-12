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Россияне в 2021 году набрали кредитов на рекордные 14,1 трлн рублей

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россияне к концу 2021 года взяли рекордный за всю историю объем кредитов в 14,1 трлн руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на подсчеты аналитической компании Frank RG.

В декабре 2021 года российские банки выдали физическим лицам кредиты на 1,38 трлн руб., что также является рекордом. По сравнению с ноябрем выдачи кредитов увеличились на 10%, а за год на 16,4%. Всего же за год россияне получили 14,1 трлн руб. в виде кредитов, что на треть больше показателей 2020 года.

Наибольший вклад в декабрьскую статистику внесла ипотека. За последний месяц прошлого года банки оформили свыше 193 тыс. ипотечных договоров на рекордные 654,5 млрд руб. По сравнению с ноябрем размер выдачи займов вырос на 27%. Всего же за год было совершено 1,9 млн ипотечных сделок на 5,8 трлн руб.

За декабрь также были поставлены рекорды в автокредитовании и выдаче ссуд на покупку товаров в магазинах. За месяц было выдано 76,1 тыс. автокредитов на сумму 101,2 млрд руб., что на 9,3% выше значений в ноябре. Эта ситуация сложилась, в том числе, и из-за роста цен на автомобили.

В середине декабря сообщалось, что во второй половине 2021 года число россиян, интересующихся кредитами, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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