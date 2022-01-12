Экономист оценил предложение по индексации пенсий выше уровня инфляции

Преподаватель РАНХиГС экономист Владислав Гинько дал комментарий по поводу предложения президента РФ Владимира Путина проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, передает RT.

По его словам, этот шаг сделан согласно российской конституции.

«...поправки, которые были приняты в конституцию, как раз закрепляли социальную роль государства, и Владимир Владимирович Путин как гарант конституции своим решением подчеркивает важность основного закона страны и закрепленной в нем социальной функции государства», — сказал Гинько.

Он подчеркнул, что государство повышает пенсии тогда, когда существует такая возможность.

Ранее стало известно, что речь идет об индексации выплат соотечественникам чуть выше инфляции на 8,6%. Предположительно, она будет проводиться с 1 января текущего года.