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Сахар в России за 2021 год подорожал ниже уровня инфляции

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

После регулирования цен сахар в России в 2021 году подорожал ниже уровня инфляции, всего на 4%. Об этом сообщает РБК.

Хороший урожай, соглашения с продавцами и регулирование цен привели к тому, что рекордная инфляция прошлого года практически не коснулась сахара, который подорожал всего на 4%. Также несильно выросла цена на подсолнечное масло (+10%).

По последним данным Росстата, в ноябре 2021 года 1 кг сахара стоил 54,6 руб. При этом в ноябре 2020 года цена была 52,4 руб. За 1 литр подсолнечного масла в ноябре 2021 года надо было отдать 125,2 руб. против 113,8 руб. годом ранее.

В целом продовольствие за 2021 год подорожало более заметно, чем за 2020 год и к ноябрю 2021 года продукты выросли в цене на 11% в годовом выражении.

16 декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение, заморозив цены на сахар и подсолнечное масло. Так, сахар с заводов должен был отпускаться не дороже 36 руб. за 1 кг, а в магазинах он должен быть не дороже 46 руб. Продавать подсолнечное масло разрешалось не дороже 95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. — в рознице. Регулирование цен на сахар действовало до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября.

В середине декабря сообщалось, что Минсельхоз решил освободить производителей масла и сахара от уплаты вознаграждений торговым сетям, так как хочет внести эти товары в отдельную часть списка социально значимых продуктов.

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