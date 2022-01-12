Мишустин утвердил программы развития Крыма и Севастополя

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Крыму и Севастополе должны быть созданы комфортные условия для 2,5 млн жителей полуострова, а уровень безработицы необходимо сократить до 4,9%.

«Решение по изменению формата реализации федеральной целевой программы (ФЦП) продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов», — отмечается в постановлении.

Так, согласно новому подходу, структурная часть программы поддержки Крымского полуострова была разделена на две части. Первая — проектная, то есть достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов. Вторая часть процессная, то есть постоянные мероприятия.

Объем инвестиций в основной капитал региона к 2025 году планируется увеличить до 142,9 тыс. руб. на душу населения. Также по новой программе предполагается перераспределение средств федерального бюджета с 2024 года на 2022–2023 годы.

В декабре представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией. Он отметил, что регион динамично развивается «буквально по месяцам».