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Суд отменил взыскание в пользу «Траста» 0,5 млрд рублей с «Вандеркинда» Мамута

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Арбитражный суд Москвы отменил во вторник решение, в соответствии с которым с компании «Вандеркинд», управляющей российскими магазинами сети игрушек Hamley`s, взыскивалось 0,5 млрд рублей в пользу банка «Траст», пишет «Коммерсант».

Ранее суд удовлетворил иск «Вандеркинда» к «Трасту» об изменении параметров кредита.

В частности, были отменены проценты на период связанных с COVID-19 ограничений в функционировании торговых точек. На этом фоне «Вандеркинд» обращался с просьбой о пересмотре постановления по иску на 499 млн рублей.

«Траст» подавал свой иск почти год назад.

Летом в «Вандеркинде» говорили «Ъ», что всего банк кредитовал компанию на 5,5 млрд рублей, возвращены были 3 млрд рублей, а проценты составили порядка 500 млн рублей.

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