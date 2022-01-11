Россияне заявили о желаемой зарплате в 166 тысяч рублей

Россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц, причем мужчины хотят получать больше женщин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

В среднем по России мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины - 138 тыс. рублей. В Москве мужчины желают получать 201 тыс. рублей, в то время как женщины хотят 157 тыс. рублей.

В прошлом году аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата женщин в 2020 году была более чем на треть ниже желаемой зарплаты мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений снизилась на 11 процентных пункта и составила 26%.

В начале января сообщалось, что 71% россиян хотят сменить работу в 2022 году. 37% опрошенных хотят получить новые возможности для карьерного роста, 33% — ищут возможность обучения, а 32% — интересные задачи. Другие респонденты (27%) отметили, что им важно, чтобы работа находилась недалеко от дома, а для 24% важен гибкий режим работы.