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Индия ввела недельный карантин даже для привитых туристов

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Depositphotos

Индия с 11 января ввела недельный карантин для всех иностранных туристов, включая вакцинированных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В связи с широким распространением новой разновидности коронавируса путешественники, приезжающие в Индию, независимо от статуса вакцинации, обязаны будут пройти семидневный карантин. После его завершения необходимо сдать платный ПЦР-тест, а его результат загрузить на портал Air Suvidha.

Эксперты также советуют российским туристам, которые собрались в Индию, сдать еще один платный ПЦР-тест по прибытии в страну. Его результата необходимо дожидаться в аэропорту.

Однако официальные правила индийских властей предусматривают такой тест лишь для туристов, прибывающих из стран «группы риска». России в этом списке нет. Несмотря на это, большинство российских туроператоров предупреждают, что такой тест необходим.

Еще одним нововведением является комендантский час на Гоа, который действует с 23 часов вечера до 6 утра. Но по словам туристов из Индии, это правило никто не соблюдает. В ночных клубах на побережье этого штата сейчас практически не протолкнуться.

В конце декабря сообщалось, что власти Кипра снова ужесточили требования для въезда в страну, и в период с 4 по 15 января 2022 года ввели обязательный ПЦР-тест всем российским туристам, включая вакцинированных.

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