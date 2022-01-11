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В бундестаге назвали причину задержки запуска «Северного потока — 2»

Депутат бундестага Котре: канцлер Шольц боится агитировать за «Северный поток — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре объяснил в беседе с «Известиями», что газопровод «Северный поток — 2» не вводится в эксплуатацию из-за боязни канцлера страны активно призывать к началу использования данного проекта.

«Подчинение позиции ЕС по «Северному потоку – 2» обусловлено трусостью федерального канцлера Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта. Но он не хочет вступать в спор со своим «зеленым» партнером по коалиции, к сожалению немецких и европейских потребителей газа», — объяснил Котре.

Он выразил надежду, что в этом году газопровод введут в эксплуатацию, поскольку «реалии несостоявшегося энергоперехода» влияют на благосостояние немецких граждан.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

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