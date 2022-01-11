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В Госдуме поддержали введение продуктовых карточек

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Продуктовые карточки могут быть введены в России для стимулирования потребления отечественных продуктов и в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей. Об этом RT заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Россия сейчас себя полностью обеспечивает необходимыми продуктами питания. Более того, мы достаточно часто с помощью квотирования регулируем экспортный поток, поскольку наша сельскохозяйственная продукция весьма и весьма конкурентоспособна», — отметил депутат.

По его словам, Минпромторг уже давно пытается проработать возможность введения в России продуктовых карточек. Это необходимо для стимулирования потребления отечественных продуктов и поддержки малообеспеченных семей. Однако это будет не вынужденная, а дополнительная мера.

Он считает, что в 2022 году темпы роста потребительских цен сохранятся вблизи 6-7%. То же самое может быть и с продовольственными товарами.

В сентябре 2020 года глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.

11 января экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян.

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