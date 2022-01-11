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В Кремле надеются на быстрое решение задачи по индексации пенсий

Песков: Кремль рассчитывает, что задача по индексации пенсий в РФ не ниже уровня инфляции будет решена

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Кремль рассчитывает, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция [президента РФ Владимира] Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырастет размер страховой пенсии, а социальной — на 7,7%. Так, средняя выплата превысит 17 тыс. рублей, это почти на тысячу больше, чем в 2021 году. Социальные доплаты также получат граждане, пенсии которых оказались ниже нового прожиточного минимума — 14 009 рублей.

С 2022 года также вступят в силу новые правила выплат пенсий. Кроме того, пенсии не смогут удерживать за долги, если человека признали банкротом.

В начале декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал законы, определяющие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы. Так, среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023-м — 17 893 рубля, в 2024-м — 18 733 рубля.

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