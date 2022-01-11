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В России начали компенсировать ограничения на пользование землей

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РИА «Новости»

В России ввели компенсации за ограничение в пользовании землей, связанное с изменением целевого назначения участков. Соответствующий закон вступил в силу 10 января.

В документе говорится, что убытки будут возмещать в случае изменения целевого назначения земельного участка без согласия правообладателя. Например, это может быть создание или расширение особо охраняемой природной территории или при изменение границ населенного пункта. Компенсация может быть выдана на основании ходатайства органа местного самоуправления.

«Компенсации собственникам при ограничении их прав на участки будут выплачиваться за счет бюджета. Размер ущерба определяется с учетом рыночной стоимости имущества на день, предшествующий принятию решения об ограничении права собственника», — сообщил РБК юрист компании «Amulex.ru» Андрей Еремин.

По его словам, итоговая сумма компенсации будет высчитываться из разницы между стоимостью земельного участка по рынку без ограничений и той же стоимостью с ограничениями.

В начале декабря стало известно, что суды начали изымать у граждан земли, которые они не используют по назначению. Адвокаты отмечают, что число таких дел в судебной практике растет, в том числе благодаря усилению контроля за использованием земель Росреестром.

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