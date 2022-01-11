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РБК: Структуры Евтушенкова хотят купить банк «Хоум Кредит»

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Банк Хоум Кредит

Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о приобретении банка «Хоум Кредит». Об этом пишет »РБК», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Система» владеет МТС Банком, но он значительно меньше «Хоум Кредита», поэтому покупателем может выступить другая структура группы. Также рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС.

Источники отмечают, что переговоры близки к завершению. Сделка предусматривает сохранение бренда «Хоум Кредит», но в будущем не исключается возможность обмена активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком. Единственным препятствием по завершению сделки является ситуация в Казахстане, где введено чрезвычайное положение, Так, у «Хоум Кредита» в этой стране находится крупный дочерний банк.

Представители «Хоум Кредита» отказались от комментариев, назвав все рыночными слухами.

Первые новости о том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу появились в октябре 2021 года, когда его хотела приобрести венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком.

«Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. Решение о продаже приняли через некоторое время после гибели основателя группы Петра Келлнера при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года.

В начале ноября сообщалось, что чистая прибыль Банка «Хоум Кредит» за девять месяцев 2021 года оказалась в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года и составила 6,72 млрд рублей. Кредитный портфель физлиц до вычета резервов вырос на 21,7% (212,1 млрд рублей).

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