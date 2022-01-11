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Названы последствия укрепления доллара для курса рубля

Экономист Хестанов: укрепление доллара окажет умеренное влияние на курс рубля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральный резерв США начнет поднимать ставку в середине 2022 года, что впоследствии может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков. Об этом агентству «Прайм» заявил советник гендиректора АО «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.

По его словам, на курс рубля поведение доллара окажет умеренное влияние, так как основной угрозой для российской валюты в 2022 году являются риски снижения сырьевых цен, что характерно для укрепляющейся валюты США, и возможные новые санкции.

Хестанов полагает, что ужесточение денежно-кредитной политики США может замедлить экономику как самих Соединенных Штатов, так и всего мира.

В начале января стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США готова повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Регулятор в своем решении сослался на хорошие темы укрепления экономики и высокий уровень инфляции. После этого индекс Nasdaq упал больше чем на 3%, S&P 500 — почти на 2%, Dow Jones — на 1%.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана повышение ставок ФРС США может привести к падению рубля относительно доллара.

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