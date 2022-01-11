Американский сенатор осудил санкции против «Северного потока – 2»

Введений санкций против газопровода «Северный поток – 2» является «авантюрой меркантилизма», которая может навредить международному сотрудничеству. Такое мнение выразил американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

В материале политик задается вопросом об эффективности санкций США. Он также указывает на то, что в некоторых случаях в мировой истории ограничительные меры приводили к войнам.

«Эмбарго часто описывается, особенно страной, на которую наложено эмбарго, как акт войны. Многие историки говорят, что эмбарго США 1807 года в конечном итоге привело к войне 1812 года <...> Некоторые историки также обвиняют в последовавшей войне эмбарго США в отношении Японии в 1941 году. Франклин Рузвельт захватил все активы Японии, и страна потеряла доступ к большей части своей международной торговли и более 80% импортируемой нефти. Фактически, по крайней мере, с точки зрения Японии, эмбарго было актом войны», — отмечает сенатор.

Политик пишет, что сторонники эмбарго и санкций по-прежнему требуют большего, приводя в пример Иран, которого ограничительные меры привели за стол переговоров. По мнению Пола, этому способствовала «политика пряника, а не кнута», а взаимовыгодная торговля в сочетании с мощным военным сдерживанием являются лучшим залогом мира.

«Наше взаимодействие с Ираном должно пролить свет на сегодняшние дебаты по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Но тень меркантилизма затемняет свет опыта. Противники газопровода, что неудивительно, в основном из государств, конкурирующих в продаже природного газа. Признание того, что эти дебаты лишь поверхностно касаются национальной безопасности и на самом деле больше касаются провинциального протекционизма, помогает нам лучше понять динамику», — указывает сенатор.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн заявили сенаторам-демократам о несогласии администрации американского президента с санкциями против «Северного потока – 2».