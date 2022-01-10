«Газпром» не возобновил продажи газа на своей электронной площадке в 2022 году

«Газпром» в 2022 году так и не возобновил продажи газа на своей электронной торговой площадке. Это следует из календаря торгов на сайте компании.

Последние торговые сессии на ЭТП «Газпрома» были проведены более двух месяцев назад и пока не планируются в будущем. Так, с 10 по 14 января компания не собирается возобновлять продажи газа в Европу на своей электронной торговой платформе.

При этом последняя торговая сделка, по данным «Газпрома», была заключена еще раньше, 13 октября 2021 года. После этого данные о продажах отсутствуют.

ЭТП «Газпрома» предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Первые продажи на этой площадке начались в сентябре 2018 года.

10 января сообщалось, что «Газпром» почти в два раза сократил поставки газа в Европу через Украину в период новогодних праздников — до 54 млн кубометров, что на 55% меньше по сравнению с последней декадой декабря 2021 года. Эксперты считают, что снижение объемов поставок произошло из-за потепления.