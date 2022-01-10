В Молдавии цена на газ превысит показатель декабря 2021 года

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что в январе цена на газ для Молдавии будет выше, чем в минувшем декабре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Закупочная цена газа в январе выросла до $647 за 1000 кубометров», — объяснил Чебан.

До этого стоимость топлива составляла $500 за аналогичный объем.

В результате Национальное агентство по регулированию энергетики будет вынуждено снова пересматривать цены для конечных потребителей.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что у вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с «Газпромом», однако документ от этого не теряет силы.

До этого Спыну утверждал, что власти страны впредь не допустят задолженностей «Газпрому».

По словам министра, часть расчетов за ноябрь уже была направлена «Газпрому» досрочно. Он также пояснил, что правительство сделало не только все необходимое для обеспечения граждан газом, но и предоставило им компенсации.