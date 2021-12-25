В Молдавии оценили подписанный контракт на поставку российского газа

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с «Газпромом», однако документ от этого не теряет силы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — заявила Гаврилица.

Она отметила, что это не делает протокол недействительным, власти в своих решениях ориентируются на документе, подписанный в Санкт-Петербурге. По словам Гаврилицы, никаких нарушений процедуры в переговорах с «Газпромом» не было.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что власти страны впредь не допустят задолженностей «Газпрому».

По словам министра, часть расчетов за ноябрь уже направлены «Газпрому» досрочно. Он также пояснил, что правительство сделало не только все необходимое для обеспечения граждан газом, но и предоставило им компенсации.