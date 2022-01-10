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Россиянам напомнили о росте социальных пенсий в апреле

Социальные пенсии в России проиндексируют на 7,7% с 1 апреля 2022 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

С 1 апреля 2022 года в России на 7,7% вырастут социальные пенсии, а также пенсионные выплаты по государственному пенсионному обеспечению, сообщает «Российская газета».

Соцпенсии выплачивают гражданам, которые в силу разных обстоятельств не могли выработать трудовой стаж, достаточный для получения страховой пенсии. Такие пенсии назначаются на пять лет позднее, чем страховые. Уточняется, что в РФ их получают более 3 млн человек.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают госслужащие, военные, а также граждане в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста. Также такие выплаты направляют нетрудоспособным жителям страны.

Уточняется, что в 2021 году социальная пенсия была проиндексирована на 3,4%, до 10 183 руб. В апреле текущего года размер соцпенсии вырастет почти до 11 тыс., однако это на 7 тыс. меньше, чем средний размер страховой пенсии по старости.

В 2023 году соцпенсии должны вырасти еще на 2,5%, а в 2024 году – на 9,9%.

Ранее стало известно, что россиянам, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Кроме того, должен быть наработан достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

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