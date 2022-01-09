Депутат Фаррахов перечислил три аргумента против идеи поднять налоги для богатых

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов раскритиковал предложение своего коллеги Михаила Щапова повысить ставку НДФЛ для россиян, зарабатывающих свыше 10 млн рублей в год. В комментарии «Газете.Ru» Фаррахов высказал мнение, что повышение налога оставит «негативный след».

«Я не поддерживаю это предложение. На самом деле, мы уже перешли на прогрессивную шкалу налогообложения. Два процента, на которые подняли подоходный налог на зарплаты выше 5 миллионов рублей, в общей сложности дают около 70 миллиардов рублей в бюджет. Первое. Те цифры, которые называет мой коллега, не дадут эффекта в виде финансовых ресурсов дополнительных в бюджет, но при этом будет иметь очень большой негативный след. Негатив в том, что мы все уже обещали, что налоговая нагрузка меняться не будет. Второе. Это действительно сегодня поднимет теневую экономику, серые заработные платы, как это было в советские времена. Третье, если мой коллега не за то, чтобы привлечь финансовые ресурсы, а чтобы каким-то образом, может быть, уравнять людей с высокими заработными платами и низкими. Конечно же, заработные платы высокие, особенно у квалифицированных работников, должны быть. И президент наш говорил, что уравниловки быть не должно», — сказал он.

По словам Фаррахова, в России уже существуют механизмы повышения нагрузки на роскошь.

«В последние годы уже много сделано в части повышения налоговой нагрузки на роскошь. Это и повышенная оплата жилья, и собственности, которая превышает 300 млн кадастровой стоимости, и налог на роскошь в части автомобилей, и последнее решение о налогообложении в части депозитов, и повышенное налогообложение тех, кто пользуется фондовым рынком. Поэтому мне кажется, есть реальные механизмы и рычаги, которые позволяют, не повышая налоговую нагрузку, и при этом выполняя те обещания, которые давались депутатами, не менять бизнес и не менять налоговые решения. Поэтому я против и не поддерживаю это предложение», — пояснил депутат.

Фаррахов также подчеркнул, что предложение понизить НДФЛ для россиян, получающих МРОТ или меньше, тоже неоднократно обсуждалось. При этом, по его словам, понижение налога до 5% или до нуля также не даст достаточного эффекта.

«Хочу сказать, что сегодня объем финансовой помощи тем, кто оказался в сложной ситуации и объем финансовой помощи в рамках социального казначейства семьям с детьми и так далее, он значительно перекрывает тот эффект, на который рассчитывает мой коллега. Кроме этого, нам придется балансировать выпадающие доходы субъектов РФ, они будут достаточно серьезными. В целом, это решение не даст эффекта, оно больше носит, как бы это ни звучало, популистский характер, и сегодня все те, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, все эти доходы полностью компенсируются», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил вместо плоской шкалы налогообложения для граждан, зарабатывающих более 10 млн рублей в год, повысить ставку НДФЛ до 25%, а для сверхприбыли – до 40-50%. По словам депутата, данная система будет справедливой и приведет к сокращению разрыва в доходах граждан.