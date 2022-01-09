В Госдуме заявили, что каждый россиянин теряет миллион в год из-за теневой экономики

Депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что Россия теряет триллионы рублей в год из-за теневой экономики. Об этом он сообщил Regnum.

«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — сказал он.

Ранее экономисты спрогнозировали, что больше всего в 2022 году в России подорожает недвижимость, автомобили, бытовая техника и продукты.

По словам заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, главной причиной роста цен является высокий общемировой уровень инфляции, который возник из-за пандемии коронавируса. Он указал, что из-за закрытия границ и перестройки рынка услуг сформировался повышенный спрос на товары, которые «позволяют укрыться дома или на даче»: стройматериалы, бытовая техника, автомобили.

Также из-за проблем с логистикой нефть и газ стали стоить дороже, что повлекло за собой рост цен на металл и затронуло всю мировую экономику.