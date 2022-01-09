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Работу обменных пунктов приостановили в Казахстане

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Павел Михеев/Reuters

Национальный банк Казахстана заявил, что работа обменных пунктов в стране приостанавливается в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций <…> временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — говорится в заявлении Нацбанка республики.

В публикации отмечается, что по мере стабилизации ситуации в городе Алма-Ате и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов.

Ранее и.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что во время беспорядков в республике мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков. По его словам, по предварительным данным, общий ущерб составляет порядка $200 млн.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

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Протесты в Казахстане
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