В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода

При доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время наблюдается серьезный социальный разлом.

«Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тыс. рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни млн рублей», — заключил Щапов.

Ранее стало известно, что россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода.