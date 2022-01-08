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Богатейшие люди Казахстана потеряли миллиарды долларов из-за протестов

Forbes: cостояние богатейших казахстанцев сократилось на $3 млрд из-за протестов

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Павел Михеев/Reuters

В Казахстане состояние миллиардеров, входящих в список богатейших людей республики, на фоне ситуации с протестами и массовыми беспорядками значительно сократилось. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, среди них — крупнейший акционер и председатель совета директоров платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслав Ким, гендиректор данной фирмы Михаил Ломтадзе, средняя дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев. С 4 по 8 января они потеряли $3 млрд суммарно.

Так, состояние Кима в этот период времени уменьшилось с $5,7 до $4,2 млрд, а Ломтадзе — с $5,2 до $3,8 млрд. Это произошло из-за того, что стоимость акций Kaspi.kz рухнула на 30% — с $188 4 января до $87 6 января.

А супруги Кулибаевы лишились $200 млн. Состояние каждого из них сократилось до $3 млрд. Супруги являются владельцами контрольного пакета акций Народного банка (Халык-банк). Акции этой финансовой организации дешевели 4-6 января на 16%.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти страны восстановили конституционный порядок во всех регионах республики.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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