Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют после Нового года

Эксперты рассказали «Известиям», какие продукты подешевеют сразу после новогодних каникул.

Так, Андрей Коннов, CEO коммуникационного агентства Konnov media, заявил изданию, что падение цен затронет только ряда продуктов, прежде всего тех, которые являются скоропортящимися. Для привлечения клиентов ритейлерами будут проводиться всевозможные акции. Согласно прогнозам специалиста, в связи с новым уловом снизятся цены на рыбу прежнего улова.

Однако он указал, что в целом снижения цен на продукты питания, за исключением вышеперечисленных, ждать не стоит. Это связано, как уточнил эксперт, с ослаблением рубля, на которое оказывает влияние политика Банка России по укреплению ключевой ставки и санкции.

«Все это подстегивает рост цен на удобрения и комплектующие, сельскохозяйственную технику, что отражается на стоимости продуктов. Сказывается и антисанкционная политика России по отношению к зарубежным поставщикам», — добавил Коннов.

В свою очередь основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина спрогнозировала, что падение цен в стране коснется и других товаров. По ее словам, речь идет о сахаре, свинине, мясе птицы, морепродуктах, красной рыбе, икре, а также хлебобулочных изделиях, крупах, макаронах и масле.

Ранее экономисты заявили, что в РФ в 2022 году вырастут цены на недвижимость, автомобили и бытовую технику.