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Рубль продолжает снижаться на фоне событий в Казахстане

Мосбиржа: курс доллара вырос до 77 рублей, евро — до 87

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Рубль продолжает снижаться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

На 8.16 мск курс доллара вырос до 77 руб. впервые с 21 апреля.

Курс евро поднялся — до 87 руб. впервые с 27 августа.

Днем ранее доллар вырос до 76 рублей, а евро — до 86 рублей.

Эксперты связывают рост валют к рублю с событиями в Казахстане. По мнению независимого эксперта Сергея Дроздова, курс доллара к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

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