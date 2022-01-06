Politico: Сенат США вероятнее всего не утвердит санкции против «Северного потока — 2»

Сенат Конгресса США скорее всего не утвердит на предстоящей неделей предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета Politico.

По данным издания, демократы, которые активно поддерживают новые ограничительные меры в отношении газопровода, «изменили свои позиции». В материале отмечается, что они не желают мешать президенту США Джо Байдену «взаимодействовать с Россией» в контексте о возможном конфликте России и Украины.

Politico пишет, что законопроект, как ожидается, не наберет необходимых 60 голосов, так как демократы не пойдут против президента в том время, как он ведет «опасные переговоры с Россией».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в ночь на 31 декабря. В ходе телефонного разговора стороны согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе.