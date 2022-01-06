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Финансист рассказал, как можно получить всю накопленную пенсию сразу

Эксперт Биезбардис: для получения всей накопленной пенсии нужно заявление в НПФ или ПФР

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Получить пенсионные накопления по достижению «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи заявления в пенсионный фонд — НПФ или ПФР. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, заявление можно подать как в личном порядке, так и по почте. При этом необходимо заблаговременно заверить необходимые документы у нотариуса или через личный кабинет на сайте.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату», — пояснил Биезбардис.

Эксперт также подчеркнул, что получить единовременную выплату накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица. Для этого нужно предъявить документы, которые подтверждают родственные отношения.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об изменениях в начислениях пенсий в 2022 году.

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