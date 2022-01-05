Серийное производство самолетов МС-21 начнется в России в 2024 году

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году в России начнется серийное производство пассажирских самолетов МС-21. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По словам Чемезова, самолеты будут полностью российского производства, в том числе в них будет установлен отечественный двигатель. Первый выпуск МС-21 запланирован в этом году, далее объемы производства будут увеличиваться каждый год.

«В 2022 году мы выпустим первые серийные машины. <…> В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году — на 76 машин», — сказал глава «Ростеха».

Он также напомнил, что в декабре 2021 года в небо был впервые поднят МС-21 с композитным крылом российского производства.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21. Средства пойдут на поставку запасных частей, узлов и агрегаторов, а также на обеспечение надежности и исправности выпускаемых самолетов.