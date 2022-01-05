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Пушков перечислил страны, которые врут о «грязном российском газе»

Сенатор Пушков: Польша, Украина и Молдавия не могут обойтись без «грязного» газа из России

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша, Украина и Молдавия своими стремлениями приобрести российский газ опровергают утверждения о том, что он является «самым грязным в мире». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Польша требует уменьшить цены на российский газ и при этом подсчитывает убытки, которые возникнут в результате истечения срока действия контракта с «Газпромом».

«Украина требует, чтобы «грязный газ» тек в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он «грязный», – написал члена Совета Федерации.

Он отметил, то же происходит в Молдавии. В Кишиневе радуются продлению контракта на поставки топлива еще на пять лет, при этом благодарят за это США.

31 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США и встречи с министром энергетики Дженнифер Гренхольм назвал российский газ самым грязным в мире из-за углеродного следа, который остается после его добычи.

В ответ на эти слова президент России Владимир Путин отмечал, что российский газ — самый чистый источник энергии.

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