Эксперт по трудовому праву назвала наиболее лучшие месяцы для отпуска

Юрист сервиса по поиску работы HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что в 2022 году брать отпуск наиболее целесообразно, когда в его состав входят выходные, например, в марте и августе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня)», — уточнила эксперт.

По словам Нечаевой, наименее выгодны с точки зрения зарплаты и отпускных такие месяцы, как январь, май и февраль. В них будет 16, 18 и 19 рабочих дней соответственно.

Также эксперт по трудовому праву обратила внимание, что под неэффективными месяцами отпуска понимается меньше выплат за отработанные дни при расчете отпускных.

«Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок», — предупредила она.

Средний дневной заработок считают по календарным, а не рабочим дням.

«Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни», — сказала Нечаева.

До этого среди россиян был проведен опрос о продолжительности новогодних каникул. Так, большинство россиян (35%) отметили, что их устраивают утвержденные десятидневные новогодние каникулы.