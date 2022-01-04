Цена газа в Европе превысила $1000 за кубометр

Стоимость фьючерсов на газ в Европе вновь превысила $1000, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральских фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила $1028,2, минимум составил $996,7. Фьючерсы на 10.18 мск торгуются на отметке $1000 долларов — на 7,5% выше стоимости накануне (почти $940).

31 декабря цена на газ опустилась ниже отметки $800 долларов впервые с 10 ноября. 21 декабря биржевая цена на топливо на территории Европы впервые преодолела исторический максимум — отметку в $2 тыс. за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост стоимости газа с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограниченными предложениями основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние погодный фактор и ситуация с запуском российского газопровода «Северный поток — 2», его запуск планируется во втором полугодии 2022 года.