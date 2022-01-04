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Россиянам рассказали, какие выплаты можно получить после увольнения

ФСС: работодатель в течение 30 дней обязан оплатить больничный уволившемуся сотруднику

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Фонде социального страхования (ФСС) рассказал, что после увольнения россияне в течение 30 дней могут получать выплаты. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет об оплате больничного. Необходимо написать соответствующее заявление в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности.

Размер пособия составляет 60% от среднего заработка уволившегося сотрудника за последние два года. Уточняется, что бывший работодатель не обязан оплачивать больничные по уходу за детьми или родственниками, а также связанные с карантином.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года начал действовать новый порядок оформления больничного.

Теперь все листы нетрудоспособности будут электронными, из больницы их будут направлять в Фонд социального страхования (ФСС), а оттуда работодателю. Кроме того, будет применяться новый алгоритм расчета выплат.

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