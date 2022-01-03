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Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала втрое

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Прокачка российского природного газа через Украину в Словакию в первые дни 2022 года упала втрое, сообщает Reuters.

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, на 31 декабря 2021 года заявка на прокачку газа составила 83,8 млн куб. м, 1 января 2022 года — 49,5 млн куб. м, уже 2 января — 35,5 млн куб. м, а в понедельник, 3 января — опустилась до 26,1 млн куб. м.

При этом, по данным «Оператора ГТС Украины», поступление газа через ГИС «Суджа» и ГИС «Сохрановка» на границе с Россией, также снизилось — с 103,5 млн куб. м 31 декабря до 61,3 млн куб. м 2 января, однако «Газпром» продолжает оплачивать прокачку 110 млн куб. м в сутки.

Ранее в Киеве посчитали объем транзита российского газа через ГТС Украины в 2021 году — 41,7 млрд кубометров.

Глава управляющей компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил Россию в том, что она не желает увеличивать транзит газа в Европейский союз через Украину, так как мощности газотранспортной системы Украины позволяют транспортировать 146 млрд кубометров природного газа в год.

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