Иванку Трамп и Дональда Трампа-младшего вызвали в прокуратуру города Нью-Йорк в связи с расследованием в отношении бизнеса экс-президента Соединенных Штатов, сообщает газета The New York Times.

Следствие подозревает Дональда Трампа-старшего в мошенничестве — одна из компаний Трампа в налоговых отчетах указала заниженную стоимость, однако для получения льгот была указана более высокая стоимость активов.

Сам экс-президент утверждает, что это дело является политически мотивированным.

Ранее The Nation назвал главный источник фейков о связи Трампа с Россией.

Дональд Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора Джона Дарема подтвердили то, что обвинения о тайных связях с Россией с самого начала были обманом и были придуманы Хиллари Клинтон и демократами. В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы в США.