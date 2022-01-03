На Украине готовы «воровать» российский газ

Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что власти Украины готовы «воровать» российский газ, сообщает издание «Зеркало недели».

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — прокомментировал ситуацию Коболев.

Он предполагает, что если потребление газа в Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть дефицит газа при помощи только импорта и реверса газа из Европейского союза.

Коболев считает, что «воровство» газа только ускорит введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Ранее в Киеве посчитали объем транзита российского газа через ГТС Украины в 2021 году — 41,7 млрд кубометров.

Глава управляющей компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил Россию в том, что она не желает увеличивать транзит газа в Европейский союз через Украину, так как мощности газотранспортной системы Украины позволяют транспортировать 146 млрд кубометров природного газа в год.