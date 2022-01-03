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Украина отрезала водоснабжение в ЛНР

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции из-за аварии

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Depositphotos

Киев прервал подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».

Отмечается, что подача воды была прекращена вечером 2 января. Причиной стало повреждение магистрального водовода от фильтровальной станции, отметил представитель предприятия.

В результате вода практически перестала поступать в Перевальский район, Алчевск, Брянку, Кировск и Стаханов. Первомайск полностью лишился воды.

«Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3 (Западной фильтровальной станции-3 — прим.)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил, что Украина может отравить питьевую воду, которая поступает в республики Донбасса с подконтрольных Киеву территорий.

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